Антидепрессанты во время беременности влияют на развитие мозга ребенка – Nature Communications

Использование антидепрессантов во время беременности, в частности флуоксетина (содержащегося в прозаке), может существенно повлиять на развитие мозга ребенка, особенно на префронтальную кору, потенциально увеличивая риск психических расстройств в более позднем возрасте.
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