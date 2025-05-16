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Как мудрый Сталин защитил деньги артелей

Как мудрый Сталин защитил деньги артелей

Возвращаясь к мифу про сталинские артели, которые якобы были частными предприятиями. Верховный суд СССР прямо пояснял, что лица, которые занимаются «частно-предпринимательской деятельностью под вывеской кооперативных и государственных организаций», должны быть привлечены к ответственности по 129-й статье УК РСФСР, то есть за расхищение государственного имущества (ссылка).

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