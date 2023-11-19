Трамп сравнил встретившегося с Байденом Си Цзиньпина с куском гранита

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сравнил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, встретившегося с американским лидером Джо Байденом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, с куском гранита.
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