Инструктор ВСУ сломал ключицу бойцу: признание пленного украинца

Пленный украинский солдат Назар Стецешин в видео Минобороны РФ рассказал о жестокости инструктора в 425-м штурмовом полку ВСУ: инструктор сломал ключицу бойцу, недовольный его неспособностью поднять автомат в ходе обучения.
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