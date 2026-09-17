Ремонт этой печи был произведен десять лет тому назад. Старинная русская печь (по утверждению хозяина, поставлена в 1938 году) на деревянном опечке.
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