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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» не забил «Лос-Анджелесу» – 2-й матч без голов в этом сезоне. Экс-вратарь «Кэпиталс» Кюмпер сыграл на ноль, отразив 21 бросок

«Кэпиталс» проиграли «Кингс» (0:3) в регулярном чемпионате НХЛ, прервав серию из 5 побед подряд.  Ранее в этом сезоне клуб из столицы США только раз не смог распечатать ворота соперника – в матче с «Тампой» (0:3) в октябре.

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