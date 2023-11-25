Шахматист Карякин заявил, что ФШР несправедливо обвиняет его в непатриотизме

Российский гроссмейстер Сергей Карякин на своей странице в социальных сетях ответил на слова исполнительного директора Федерации шахмат России (ФШР) Александра Ткачева, который обвинил его в отказе выступать за Россию на турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).