Шахматист Карякин заявил, что ФШР несправедливо обвиняет его в непатриотизме

Российский гроссмейстер Сергей Карякин на своей странице в социальных сетях ответил на слова исполнительного директора Федерации шахмат России (ФШР) Александра Ткачева, который обвинил его в отказе выступать за Россию на турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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