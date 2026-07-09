В России обвинили США в ударе против Москвы и Пекина в Иране

Удар Соединенных Штатов по мосту, который связывает Иран с Россией и Китаем, был направлен не только против Тегерана, но и против Москвы и Пекина, чьи грузы шли по этому маршруту, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.