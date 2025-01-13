Расписание чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге

Чемпионат России по прыжкам Санкт-Петербург 18 января, суббота Личный турнир (мужчины, женщины, пары) 14:00 19 января, воскресенье Командный турнир 14:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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