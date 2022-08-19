Стала известна программа празднования Дня города Астрахань

Гуляй, Астрахань! Подготовку к празднованию Дня города обсудили в администрации областного центра. Астраханцев ждет насыщенная программа, состоящая из культурных, развлекательных и спортивных мероприятий в течение практически всего сентября.
Гуляй, Астрахань! Подготовку к празднованию Дня города обсудили в администрации областного центра. Астраханцев ждет насыщенная программа, состоящая из культурных, развлекательных и спортивных мероприятий в течение практически всего сентября.
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