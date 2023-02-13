Книга животных

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Гуляя по парку — нашла зуб мамонта. Останки древних существ, которые валяются прямо у нас под ногами! Где их искать?

Гуляя по парку — нашла зуб мамонта. Останки древних существ, которые валяются прямо у нас под ногами! Где их искать?

Кто-то, гуляя по городу, может найти чирик. А моя подруга, гуляя по московскому парку, нашла зуб мамонта! Как так получилось? Всё просто: любой камушек необычной формы на самом деле может оказаться следом древней животины.

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