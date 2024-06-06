«Важный консенсус»: в МИД Китая оценили отношения с Украиной

Китай готов оказывать поддержку Украине и развивать с ней связи в различных областях. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэндунь в ходе встречи с первым замглавы МИД Незалежной Андреем Сибигой в Пекине.