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«Важный консенсус»: в МИД Китая оценили отношения с Украиной

«Важный консенсус»: в МИД Китая оценили отношения с Украиной

Китай готов оказывать поддержку Украине и развивать с ней связи в различных областях. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэндунь в ходе встречи с первым замглавы МИД Незалежной Андреем Сибигой в Пекине.

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