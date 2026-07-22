Британия в ходе учений отработала удары дронами по Кронштадту и Петербургу Британские военные отработали удары по Санкт-Петербургу с территории Эст.
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Британия в ходе учений отработала удары дронами по Кронштадту и Петербургу Британские военные отработали удары по Санкт-Петербургу с территории Эст.
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