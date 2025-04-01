Врачи Ноябрьской ЦГБ спасли оленевода из Тазовского установкой кардиостимулятора

Медики Ноябрьска установили оленеводу из Тазовского кардиостимулятор, чем спасли ему жизнь. Борису Лалывичу одному из первых имплантировали этот прибор в региональном сосудистом центре, сообщили в пресс-службе Ноябрьской ЦГБ.
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