Врачи Ноябрьской ЦГБ спасли оленевода из Тазовского установкой кардиостимулятора

Медики Ноябрьска установили оленеводу из Тазовского кардиостимулятор, чем спасли ему жизнь. Борису Лалывичу одному из первых имплантировали этот прибор в региональном сосудистом центре, сообщили в пресс-службе Ноябрьской ЦГБ.