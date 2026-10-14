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Мировое обозрение

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Бывший замглавы Дмитровского округа Алексей Ионов погиб на СВО

Бывший замглавы Дмитровского округа Алексей Ионов погиб на СВО

Главное в тезисах: Финал чиновника: Экс-замглавы Дмитровского округа Алексей Ионов, обвиняемый в коррупции, погиб в зоне СВО в сентябре.

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