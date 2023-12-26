Директор Казанского филиала РАНХиГС подвела итоги нацпроекта «Демография»

В студии телеканала Россия 24 директор Казанского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Наиля Аскарова рассказала, как реализовывался проект «Демография» в течении года.
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