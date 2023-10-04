Передача данных через системы спутниковой связи Starlink перестала вызывать доверие у украинского командования

После начала военного конфликта на Украине по личной инициативе владельца компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска в стране бесплатно была развернута спутниковая система доступа в интернет Starlink.
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