Как семейная тайна может обернуться уголовным делом: 4 истории из практики адвоката

Семейные тайны часто появляются из желания защитить близких или избежать конфликта. Однако иногда именно попытка скрыть правду становится причиной новых проблем, разобраться с которыми приходится уже в суде.
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