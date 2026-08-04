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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о Даку в «Спартаке»: «Скандалов в РПЛ с ним не припомню, у русских футболистов их намного больше. Трансфер хороший, но куда девать других нападающих?»

Бывший полузащитник « Спартака » Александр Мостовой отреагировал на готовящийся переход нападающего « Рубина » Мирлинда Даку в московский клуб.

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