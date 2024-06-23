В Калуге торжественно открыли Мемориал защитникам Отечества

В Калуге в сквере Мужества открыли Мемориал защитникам Отечества, павшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны, других локальных войн и вооруженных конфликтов, сообщает «Российская газета».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии