Маткапитал закрыли, экзамены по русскому ужесточили: ЛДПР стала лидером по антимигрантским законам

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Когда правильно решается оный вопрос , хорошо бы ещё найти инициаторов и помощников в получении российских паспортов и наказать

И Искандер "Фракция позиционирует себя как главный антимигрантский голос в Государственной Думе". ГОРАЗДО важнее, КАК и фракцию, и в целом партию "Свидетели Жирика Предсказамуса" , "позиционируют" россияне. Ну, в сентябре Памфилова скажет/объяснит всю правду))).