RTVI САМОЕ ВАЖНОЕ В ЛДПР отмечают, что депутаты фракции последовательно добиваются ужесточения миграционной политики.
Маткапитал закрыли, экзамены по русскому ужесточили: ЛДПР стала лидером по антимигрантским законам
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Когда правильно решается оный вопрос , хорошо бы ещё найти инициаторов и помощников в получении российских паспортов и наказать
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1 м.
И
Искандер
"Фракция позиционирует себя как главный антимигрантский голос в Государственной Думе". ГОРАЗДО важнее, КАК и фракцию, и в целом партию "Свидетели Жирика Предсказамуса" , "позиционируют" россияне. Ну, в сентябре Памфилова скажет/объяснит всю правду))).
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1 м.
А
Александр
Золотая жила для бизнесменов от политики. У нас сначала нагадят, потом соревнуются кто больше разгребет. А по сути двигают с места на место. И получается та же сранка, только наизнанку.
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1 м.
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