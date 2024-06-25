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Бобровский – 4-й российский вратарь, выигравший Кубок Стэнли. В роли основного – 3-й

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.

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