В Омске полицейские спасли пенсионера, пострадавшего на пожаре

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Омску лейтенант полиции Андрей Ярошенко и сержант полиции Даниил Папин оказали помощь пострадавшему на пожаре пенсионеру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Экипажи самолетов Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по объектам ВСУ в курском приграничье
- В Кировской области сотрудники полиции выявили граждан, причастных к проведению фиктивных экзаменов для иностранцев
- Расчет БпЛА группировки войск «Днепр» выявил и нанес огневое поражение по опорному пункту противника на правом берегу Днепра
Свежие комментарии