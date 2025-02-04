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Закон, порядок, государство

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В Омске полицейские спасли пенсионера, пострадавшего на пожаре

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Омску лейтенант полиции Андрей Ярошенко и сержант полиции Даниил Папин оказали помощь пострадавшему на пожаре пенсионеру.

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