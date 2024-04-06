Стоит ли связываться с индукционной плитой? Ее преимущества и недостатки

Для многих новогодние выходные — это не только праздники, но и возможность уделить время домашним делам, покупкам, обустройству дома! Перед тем, как купить индукционную плиту, рекомендую каждой хозяйке разобраться с принципом её работы и отличиями от обычной электроплиты, как это сделала я.