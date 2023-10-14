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Коммунальные службы убирают снег на Шымбулаке

Коммунальные службы убирают снег на Шымбулаке

Городские коммунальные службы убирают снег на Шымбулаке, сообщает inАlmaty.kz. По данным оперативного дежурного по ЧС зафиксировано два подтопления дворовых территорий частного жилого сектора в Жетысуском и Турксибском районах.

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