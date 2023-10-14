Городские коммунальные службы убирают снег на Шымбулаке, сообщает inАlmaty.kz. По данным оперативного дежурного по ЧС зафиксировано два подтопления дворовых территорий частного жилого сектора в Жетысуском и Турксибском районах.
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