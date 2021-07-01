Уже сегодня, 1 июля, меняются правила отдыха на курортах Краснодарского края. Для заселения в гостиницу или санаторий в июле понадобится сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справка о COVID-19, перенесенном за последние шесть месяцев.