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Меняются правила отдыха на курортах Краснодарского края

Меняются правила отдыха на курортах Краснодарского края

Уже сегодня, 1 июля, меняются правила отдыха на курортах Краснодарского края. Для заселения в гостиницу или санаторий в июле понадобится сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справка о COVID-19, перенесенном за последние шесть месяцев.

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