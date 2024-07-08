Почему многие русские люди не любят Госдуму, объяснил Александр Шатилов: "Граждане не понимают". По его мнению, население зачастую воспринимает депутатов как просто дармоедов.
Почему русские не любят Госдуму, объяснил Шатилов: "Граждане не понимают"
Комментарии
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Михаил Молчев
А за что ее любить? За идиотизм? Хоть одно решение для пользы НАРОДА дармоеды приняли? Зато для себя, любимых, законов полно! Тут тебе и неприкосновенность и ежемесячное повышение зряпаты и засилье черножопых и коррупция на всех уровнях их борделя. Граждане дармоеды, уважение ЗАСЛУЖИТЬ надо и не пустым пиздобольством, а делами на благо Родины и ее НАРОДА, не придумывать хуйню, типа совмещения почтальонов и медработников. Вы и так развалили всё, что можно!
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9 час.
В В
О как! Это оказывается не в Думе дураки, это население идиоты тупые. Не видят смысла в их благородной деятельности.
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9 час.
ПавелЗзаварзин
150 млн населения "не понимают", а шурка Шатилов - понимает? В Кащенко понимателя!
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5 час.
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