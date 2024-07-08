Почему русские не любят Госдуму, объяснил Шатилов: "Граждане не понимают"

Михаил Молчев

А за что ее любить? За идиотизм? Хоть одно решение для пользы НАРОДА дармоеды приняли? Зато для себя, любимых, законов полно! Тут тебе и неприкосновенность и ежемесячное повышение зряпаты и засилье черножопых и коррупция на всех уровнях их борделя. Граждане дармоеды, уважение ЗАСЛУЖИТЬ надо и не пустым пиздобольством, а делами на благо Родины и ее НАРОДА, не придумывать хуйню, типа совмещения почтальонов и медработников. Вы и так развалили всё, что можно!