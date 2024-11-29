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Гладилин о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Чисто политические трюки. Губернаторы не должны влезать в ту систему, где они не понимают»

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

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