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Теперь уже Израиль требует срочного созыва Совбеза ООН! Ядерная война отменяется на Ближнем Востоке?

Сегодня 1,4K прочитали "Мы заверяем героический народ Ирана, что Корпус стражей исламской революции и другие вооруженные силы страны будут стоять до конца в защите национальных интересов и нейтрализуя попытки врага подорвать безопасность и мир народа" КСИР, элитное подразделение ВС Ирана Вы хотите войну между полумесяцем и крестом, предупредил Израиль, США и Британию в октябре прошлого года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на миллионом митинге в Стамбуле, который он собрал в защиту палестинцев в Секторе Газе.

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