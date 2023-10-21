Politico: сотни сотрудников ЕС выступили с протестом против Урсулы фон дер Ляйен

Неоправданная предвзятость по отношению к Израилю со стороны председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызвала масштабный протест сотрудников Европейского союза (ЕС), в поддержку которого выступило 798 сотрудников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии