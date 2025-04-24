Дороги к столичным кладбищам были отремонтированы перед Пасхой блаженных

Власти столицы анонсируют работы по благоустройству подъездных путей к некоторым кладбищам. Накануне Пасхи блаженныз дорожники компании «Exdrupo» провели работы по профилированию обочин и пломбированию подъездной дороги к Кладбищу Святого Лазаря в Кишиневе, сообщает IPN.