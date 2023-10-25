Спасение Онаны на 97-й минуте, голевая серия Беллингема и дебют Захаряна за «Сосьедад»: стартовал 3-й тур Лиги чемпионов

«Бавария» в гостях сломила сопротивление «Галатасарая» благодаря голу и передаче Гарри Кейна, а точный удар Гарри Магуайра и отражённый пенальти Андре Онаны помогли «Манчестер Юнайтед» дома взять верх над «Копенгагеном».
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