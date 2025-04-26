Сергей Новиков: сертификат участника программы ВШУК стал сертификатом качества

В концертном зале "Кадашевский" нового корпуса Третьяковской галереи прошло вручение сертификатов об успешном завершении первого потока программы "Высшая школа управления в сфере культуры", сообщает пресс-служба АНО "Таврида.
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