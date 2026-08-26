Военнослужащие из РТ получили медали «За заслуги перед Республикой Татарстан»

В канун государственных праздников военнослужащие – уроженцы Татарстана, проявившие себя при выполнении воинского долга, удостоены медалей ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», сообщает официальный канал Раиса РТ Рустама Минниханова в МАКС.
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