Суд арестовал советника главы Ростовской области Гончарова

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал в отношении советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова меру пресечения в виде заключения под стражу по делу о превышении должностных полномочий, передает ТАСС.
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