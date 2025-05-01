Воронежская область вводит предельную наценку на продовольственные товары

Министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области, в соответствии с поручением губернатора Александра Гусева, разработало соглашение, которое ограничивает предельную наценку на продовольственные товары до 10% от цены производителя.
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