Как в 2022 году изменились отношения сотрудников и работодателей?

В 2022 году рынок труда в России переживал непростые времена. Специальная военная операция и последовавшие массовые западные санкции привели к уходу из страны ряда крупных международных компаний — они сокращали персонал, закрывали бизнес или передавали его новым владельцам.
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