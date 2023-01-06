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Как в 2022 году изменились отношения сотрудников и работодателей?

Как в 2022 году изменились отношения сотрудников и работодателей?

В 2022 году рынок труда в России переживал непростые времена. Специальная военная операция и последовавшие массовые западные санкции привели к уходу из страны ряда крупных международных компаний — они сокращали персонал, закрывали бизнес или передавали его новым владельцам.

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