Муж снял российскую блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву без штанов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Муж снял Анастасию Ивлееву без штанов
Комментарии
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Галина 123
А чему удивляться. Ей нравится (полу)голой быть. Первый признак половой распущенности. И к мужу вопросы есть. Странные у него желания такие фото своей жены выкладывать на всеобщее обозрение. Тем более, что хвастаться то особо и нечем.
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