Муж снял Анастасию Ивлееву без штанов

Галина 123

А чему удивляться. Ей нравится (полу)голой быть. Первый признак половой распущенности. И к мужу вопросы есть. Странные у него желания такие фото своей жены выкладывать на всеобщее обозрение. Тем более, что хвастаться то особо и нечем.