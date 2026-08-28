Украина лишилась возможности создавать ракеты «Фламинго»

Российские войска нанесли удар по предприятию ООО «Файер Поинт» в Киевской области, которое производило и хранило химические вещества для твердотопливных ускорителей и боевых частей ракет «Фламинго».
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