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Украина лишилась возможности создавать ракеты «Фламинго»

Российские войска нанесли удар по предприятию ООО «Файер Поинт» в Киевской области, которое производило и хранило химические вещества для твердотопливных ускорителей и боевых частей ракет «Фламинго».

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