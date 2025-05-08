«Придется платить из каждого кошелька»: «атомный» иск России вызвал тревогу в беднеющей Финляндии.

Александр Иноземцев

"...Помните Януковичу, уже шатался а ему 3млр, выделили и где они , кто ответит". ================================================ __________ Вкратце... __________ "...после того, как Международный валютный фонд (МВФ) принял позицию Москвы о государственном статусе займа, она обратилась в Высокий суд Лондона, который является высшей инстанцией в вопросах, связанных с еврооблигациями, с иском о погашении долга. И в марте 2017 выиграла его. *** Суд тогда постановил, что Украина должна исполнить свои контрактные обязательства – т.е. выплатить все 3 млрд. с накопленными процентами (к слову, к настоящему времени с учетом набежавших процентов долг уже приблизился к 5 млрд.). При этом довод о принуждении, как и остальные аргументы ответчика, был отвергнут. *** Киев подал апелляцию. И вот теперь ситуация диаметрально изменилась. Верховный суд Великобритании, руководствуясь непонятно чем, принял во внимание утверждение украинской стороны, что украинские евробонды, проданные во время Евромайдана, были частью «незаконной политической и военной агрессии со стороны Москвы». И постановил, что судьи должны тщательно изучить попытку России силой заставить Украину выпустить облигации, с учетом «предыстории угрожающего российского поведения в преддверии аннексии Крыма»". ---... "Прокомментировать ситуацию «СП» попросила эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований, доктора экономических наук Владимира Брутера: - Подобным решением британский суд, прежде всего, поставил под вопрос свою репутацию. Но отношение к нам сейчас такое, что можно делать с их стороны все что угодно. У нас нет реальных механизмов воздействия на ситуацию внутри Запада, поэтому они будут принимать те решения, которые хотят. Россия здесь что-либо изменить в свою пользу не сможет. Наконец, когда суд вносит новые измерения, новые компоненты в сложившуюся ситуацию, то это всегда очень опасно. Поскольку речь идет о том, чего в настоящих соглашениях или договорах не было. Это очень важный момент. То есть, суд решает, что он может изменить структуру событий и процессов, которые происходили ранее. И это вообще подрывает доверие к судебной инстанции как таковой. Ведь если суд может сам менять измерения, сам может менять конфигурацию, вводить новые определения, то, в таком случае, о чем идет речь. Он тогда всегда может изменить точку рассмотрения и даже менять саму юридическую целесообразность. Он может вообще говорить все, что хочет. Потому что как бы определяет форму рассматриваемого иска. Причем здесь тогда правовая справедливость или какие-то другие категории, непонятно. Если суд выносит решения, исходя не из реальной конфигурации, а из той, которую он хочет видеть. Юстиция (она же, законность) здесь просто не задействована, она – отдыхает. Мы, знаете ли, не только с этими деньгами распрощались. Но это само по себе не страшно. Страшно то, что юстиция как бы оказывается давно подмененной. Западному международному «правосудию» приходит конец. Законы там все больше и больше становятся подчинены политике и идеологии". --------------------------------- (подробнее: https://finance.rambler.ru/money/50379198-tri-milliarda-vse-britanskiy-sud-pozhertvoval-reputatsiey-radi-kieva/ )