Врач Обамы и Трампа Джексон: Байдену стоит пройти серию тестов на здравомыслие

Личный врач экс-лидеров США Барака Обамы и Дональда Трампа, член палаты представителей Ронни Джексон отметил, что действующему президенту Джо Байдену необходимо пройти ряд тестов на «умственную компетентность», прежде чем участвовать в выборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии