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Поступление в УО ´Военная академия Республики Беларусь´.

Поступление в УО ´Военная академия Республики Беларусь´.

08.02.2024 года Шупило А. В., майор 147 зенитного ракетного полка в/ч 96869, провел профориентационную беседу с учащимися 9 - 11 классов о порядке поступления в УО ´Военная академия Республики Беларусь´ .

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