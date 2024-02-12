Поступление в УО ´Военная академия Республики Беларусь´.

08.02.2024 года Шупило А. В., майор 147 зенитного ракетного полка в/ч 96869, провел профориентационную беседу с учащимися 9 - 11 классов о порядке поступления в УО ´Военная академия Республики Беларусь´ .
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