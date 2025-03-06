Нилов вспомнил, как Жириновский посещал женские колонии накануне 8 Марта

Председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов вспомнил, как бывший глава партии ЛДПР Владимир Жириновский за время своей парламентской деятельности не раз посещал следственные изоляторы и исправительные колонии (ИК).