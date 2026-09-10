БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Под ударами ВСУ — и юг, и север России

Под ударами ВСУ — и юг, и север России

Атака на Сочи и Ямальский крест: 28 пострадавших в городе-курорте и пожар на объекте «Газпрома» Роман Злобин Фото: Михаил Синицын/ТАСС Вечером 9 сентября и в ночь на 10 сентября ВСУ применило новую тактику атак на российские регионы.

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