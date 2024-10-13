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Константинов: придумывая формулы, Зеленский занимается информационной войной

Константинов: придумывая формулы, Зеленский занимается информационной войной

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о "мирных инициативах" — это не более чем часть информационной войны, которую поощряет Запад, считает председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

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