Константинов: придумывая формулы, Зеленский занимается информационной войной

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о "мирных инициативах" — это не более чем часть информационной войны, которую поощряет Запад, считает председатель парламента Крыма Владимир Константинов.
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