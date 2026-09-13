Лихачев сообщил, что ВСУ нанесли удары по бензовозам с дизельным топливом для ЗАЭС

© Константин Михальчевский/РИА Новости ВСУ вновь нанесли удары по бензовозам, которые должны были доставить на Запорожскую АЭС дизельное топливо, необходимое для работы резервных генераторов, рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.
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