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Газета.ру

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Лихачев сообщил, что ВСУ нанесли удары по бензовозам с дизельным топливом для ЗАЭС

Лихачев сообщил, что ВСУ нанесли удары по бензовозам с дизельным топливом для ЗАЭС

 © Константин Михальчевский/РИА Новости ВСУ вновь нанесли удары по бензовозам, которые должны были доставить на Запорожскую АЭС дизельное топливо, необходимое для работы резервных генераторов, рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

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