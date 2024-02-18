Роуэн Аткинсон против электромобилей

Экоактивисты обвинили британского комика в замедлении продаж электрокаров. Некоммерческая экологическая организация Green Alliance, выступающая в том числе за электрификацию транспорта, выступила в Палате лордов с докладом, посвященным причинам замедления спроса на электромобили в Великобритании.