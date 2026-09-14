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В Белгородской области из-за атаки ВСУ погиб мужчина

В Белгородской области из-за атаки ВСУ погиб мужчина

В результате атаки украинских дронов на четыре муниципалитета Белгородской области погиб мужчина. Источник фото: РИА Новости / Павел Лисицын «В Грайворонском округе, в селе Новостроевка-Первая, FPV-дрон сдетонировал на предприятии.

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