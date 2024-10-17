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Победа трампа на выборах США может привести к кризису в отношениях между США и Европой

Победа трампа на выборах США может привести к кризису в отношениях между США и Европой

Трамп проявляет скептицизм по поводу поддержки Украины.Если Дональд Трамп победит на выборах президента США, это может быстро привести к кризису в отношениях между Соединенными Штатами и Европой на фоне ситуации с Украиной.

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