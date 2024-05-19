´День трезвости´ пройдет в Бобруйске 17 мая.

17 мая 2024 г. на территории г. Бобруйска будет проведена профилактическая антиалкогольная акция ´День трезвости´, направленная на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними.
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