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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´День трезвости´ пройдет в Бобруйске 17 мая.

´День трезвости´ пройдет в Бобруйске 17 мая.

17 мая 2024 г. на территории г. Бобруйска будет проведена профилактическая антиалкогольная акция ´День трезвости´, направленная на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними.

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